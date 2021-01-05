أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجُبير، اليوم الثلاثاء، أن قمة العُلا جاءت لتجاوز الخلاف بين الأشقاء الخليجيين ولمواجهة التحديات المشتركة بعزم وثقة.
وكتب الجُبير عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي.. بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معًا جميع التحديات بعزم وثقة".
وأضاف "سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر".
واحتضنت مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية، والتي خرجت بإعلان عودة العلاقات الكاملة بين دول الرباعي العربي وقطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: لن يُفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.