السعودية تعلن عن تخفيضات ضخمة في إنتاج النفط

أعلن وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات إضافية طوعية في إنتاج نفط المملكة تبلغ في مجملها مليون برميل يوميًا في شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال عبدالعزيز بن سلمان، إن التخفيضات الإضافية، تأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، بهدف دعم اقتصاد المملكة وسوق النفط، مشيرًا إلى أن "إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير".

وأوضح عبدالعزيز بن سلمان أن "الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي".

وأضاف أنه"سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة".

يأتي ذلك فيما توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الثلاثاء، على زيادة محدودة جدا لإنتاجهم من النفط الخام في فبراير ومارس، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق الإنتاج والبالغة 7,2 ملايين برميل يوميا في يناير ستخفض إلى 7,125 ملايين برميل في فبراير ثم إلى 7,05 ملايين برميل في مارس، داعية إلى التزام "الحذر" في خضم الأزمة الصحية.

وقال بيان إن المجموعة ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.

وتأتي اجتماعات أوبك في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط بتداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.