رابط نتيجة اعدادية ليبيا ٢٠٢٠ هو ما يبحث عنه الملايين من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات الليبية في المنطقة الغربية. وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنطقة الغربية بعد إعلان وزارة التعليم في ليبيا اعتماد النتائج. إذ سبق إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2020 بالمنطقة الشرقية أكتوبر الماضي. ما تسبب في حالة من القلق والتوتر لدى طلاب الشهادة الإعدادية المنطقة الغربية بسبب تأخر إعلان رابط نتيجة الاعدادية الليبية 2020. نظرا لأن الطلاب بمرحلة نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية يرغبون في الاطمئنان على درجات الفصل الدراسي الأول. وبعد استمرار الشكاوى والتساؤلات من أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية الليبية 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت وزارة التعليم في ليبيا إعلان النتائج رسميا اليوم الثلاثاء الموافق ٥ يناير ٢٠٢٠. ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة التعليم، وزارة الإعلام، يتم نقل مؤتمر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا على قناة ليبيا التعليمية.

رابط نتيجة اعدادية ليبيا 2020

شهدت جميع المحافظات والمدن الليبية في المنطقة الغربية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم بحثا مكثفا عبر شبكة الانترنت عن نتيجة اعدادية ليبيا 2020 عبر موقع وزارة التعليم الليبية. والتي تتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الاعدادية الليبية برقم القيد أو رقم الجلوس.

وقد أعلنت وزارة التعليم الليبية عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان اسماء اوائل نتيجة اعدادية ليبيا ٢٠٢٠ وذلك عبر قناة ليبيا التعليمية. ليعقد على الهواء مباشرة في تمام الثانية ظهرا مساء الثلاثاء ٥ يناير، اعتماد نتائج الاعدادية الليبية 2020، ليتمكن الطلاب من استخراج درجات الفصل الدراسي الأول.

رابط natiga.moel.ly نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية ٢٠٢٠

يتمكن طلاب وطالبات نتيجة الاعدادية الليبية 2020 من استخراج كشف درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 من خلال الدخول على رابط النتيجة. وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط natija.moel.ly

كتابة رقم القيد أو رقم الجلوس.

اختيار نتيجة الدور الأول.

النقر على عرض نتيجة الطالب.

نتائج الاعدادية الليبية ٢٠٢٠

تعلن نتائج الاعدادية الليبية 2020 بالمحافظات والمدن الغربية في طرابلس، بني غازي، مسراتة، وغيرها من باقي مدن ومحافظات القطاع الغربي. وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم في ليبيا وبعض المسؤولين في وزارة التعليم، وسائل الإعلام، لإعلان الاعتماد الرسمي من وزير التعليم للنتائج.

وبذلك فإن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 يتم بصفة نهائية بعد ساعات قليلة من إعلان النتائج رسميا. إذ يشهد المؤتمر الصحفي إعلان نسبة نجاح الطلاب، ثم يتم بدء رفع نتائج الإعدادية الليبية ٢٠٢٠ على الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم. عن طريق إدخال ولي الأمر أو الطالب رقم جلوس الطالب ورقم القيد لاستخراج النتائج.

وتعمل منظومة الامتحانات الليبية على تيسير ومتابعة نتائج وامتحانات الطلاب في ليبيا. وهي منظومة تابعة لوزارة التعليم في ليبيا بحكومة الوفاق الوطني. والتي تتيح للطلاب استخراج نتائج الطلاب في ليبيا عقب إعلان وزارة التعليم النتائج رسميا.

رابط final results.ly لاستخراج نتائج الاعدادية الليبية 2020

كما تخصص وزارة التعليم في ليبيا رابط بديل لاستخراج نتائج الاعدادية الليبية 2020 بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط final results.ly

إدخال رقم الجلوس، رقم القيد.

النقر على عرض الدرجات.

تردد قناة ليبيا التعليمية

قناة ليبيا التعليمية من القنوات التابعة لوزارة التعليم في ليبيا، والتي تنقل للطلاب أهم اخبار التعليم ساعة بساعة. وتقدم قناة ليبيا التعليمة المحتوى التعليمي من الدروس والشروحات المدرسية لجميع طلاب الصفوف الدراسية المختلفة. خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح التعليم عن بعد هو وسيلة نقل المعلومات للطلاب. ويمكن استقبال تردد قناة ليبيا التعليمية على نايل سات على التردد التالي:

التردد: ١٢٣٠٣

الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: أفقي.

من خلال استقبال تردد قناة ليبيا التعليمية يمكن مشاهدة المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج رسميا من وزير التربية والتعليم. إذ يتم نقل مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة اعدادية ليبيا 2020 في تمام الثانية مساءا.