تفاصيل تسجيل الهوية الرقمية بالجوال بدلاً من البطاقة والتحقق من صلاحية الهوية

تلك النسخة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية والممثلة في الأحوال المدنية من الهوية الرقمية الوطنية في تطبيق أبشر وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “مركز المعلومات الوطني” والتي تم التأكيد عليها من خلال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في المملكة أن النسخة الإلكترونية للهوية الرقمية ستعمل علي تيسير عملية التحقق من هوية المواطنين السعوديين في حالة إذا لم يتم حملهم لبطاقة الهوية القديمة من خلال الصورة الإلكترونية المرفوعة علي تطبيق أبشر من خلال الاستجابة السريعة “QRcode” حيث أنه يمكن للمواطن السعودي تحميل النسخة المجانية من تطبيق الهوية الرقمية في الجوال ويحمل عليه كل المعلومات الخاصة به ليفيده دون أتصال الأنترنت.

حيث أكد أيضأ المتحدث الرسمي من خلال المداخلة أن الهوية تعتبر نقلة كبيرة في مسار تحول المملكة الرقمية ورؤية المملكة 2030 التي وضعها محمد بن سلمان آل سعود وستطور في التعاملات الإلكترونية مع المواطنين ووزارة الداخلية السعودية من خلال تطبيق ابشر.

النسخة الإلكترونية من الهوية الرقمية في المملكة

هي نسخة إلكترونية عن الهوية الرقمية والتي تم تفعيله من خلال تطبيق ابشر الإلكتروني للملكة والتي تشمل اسم المواطن او المستفيد باللغة العربية واللغة الانجليزية يكتب مكان الميلاد وتاريخ الميلاد كاملاَ ويضيف المستفيد تاريخ انتهاء البطاقة القديمة بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري ويستفيد منها كل مواطن ومواطنه لديه بطاقة هوية وطنية وتم تحديد صلاحية الشهادة في ثلاثة اشهر فقط ويجب علي المواطن بعد انتهاء المدة المحددة لصلاحية الهوية الرقمية أن يقوم بتسجيل الدخول مرة آخري حتي تتم عملية تحديث الشهادة.

الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية

تلك الخدمة التي تمكن كافة الجهات الحكومية والمواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية وذلك عن طريق حساب ابشر الذي تم تفعيله للشخص المستفيد من الخدمة علي منصة ابشر الإلكترونية في المملكة وللتقديم يجب اتباع الخطوات الآتية:

أولاً: الدخول علي منصة ابشر .

ثانيا: يتم اختيار خدمة التحقق من صلاحية الهوية.

ثالثا: يجب إدخال رقم السجل المدني للمواطن السعودي.

رابعاً: كتابة رقم نسخة الهوية الرقمية.

وتعد تلك المنصات والتطبيقات نقلة نوعية في تعاملات حكومة المملكة مع المواطنين لإلغاء التعاملات الورقية نهائياً من المملكة والتحول إلى استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية الحكومية لتسهيل التعامل مع المواطن والحكومة وتوفير الوقت والجهد والمال وكل ذلك يأتي من خلال رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود وفي مقدمة أولويات التطوير هو التحول الرقمي في المملكة وسهولة التعاون بين المواطن السعودي والحكومة السعودية.