البحرية الأميركية: الحاملة نيميتز دخلت منطقة الأسطول الخامس

قالت المتحدثة باسم سلاح البحرية الأميركية في القيادة الوسطى "سانتكوم"، كوماندر ريبيكا ريباريتش، إن حاملة الطائرات "يو أس أس نيميتز" ومجموعاتها الضاربة دخلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس، الذي مقرّه المنامة في البحرين.
وفيما لم تحدد ريبارتش في ردّ على سؤال لـ "دوت الخليج" معلومات أدّق في شأن مكان تواجد "نيميتز"، إلا أن دخولها منطقة الأسطول الخامس يعني أنها تبحر الآن في دائرة جغرافية تشمل مليونين وخمسمئة ميل مربع، والتي تمتد من بحريّ العرب والأحمر إلى داخل مضيق هرمز ومياه الخليج العربي.
ويأتي توضيح كوماندر ريباريتش بعد ساعات من صدور توجيهات من البنتاغون بإبقاء الحاملة في الخليج لمواجهة ما أسماه "تهديدات إيرانية جديدة" ضد مصالح أميركية.
وتعتبر "نيميتز" من أكبر القطع الحربية البحرية في العالم، وباستطاعتها استيعاب نحو 90 مقاتلة حربية أميركية.
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