الصحة العالمية: لا دليل على أن طفرة كورونا الجنوب إفريقية أشد من البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقالت بحسب "روسيا اليوم": "لا يوجد ما يشير إلى أن نوع فيروس كورونا الذى تم تحديده فى جنوب إفريقيا أكثر قابلية للانتقال من النوع الذى ينتشر بسرعة فى بريطانيا".

ودعت المنظمة فى وقت سابق الحكومات إلى اتخاذ ما فى وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم اكتشافهما فى بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، منتصف ديسمبر الماضى أن "العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، قد تكون سببا لانتشار مرض كوفيد- 19 بسرعة كبيرة فى جنوب شرقى المملكة".

وقال: "هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة فى سرعة الانتشار، والمعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%".