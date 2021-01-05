رئيس البرلمان العربى يُشيد بالبيان الختامى للقمة الخليجية واتفاق العلا

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى بالبيان الختامى للقمة الخليجية رقم 41، التى استضافتها المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، واتفاق العلا، الذى تم توقيعه وهو ما يعزز العمل الخليجى والعربى المشترك، ويصب فى صالح قوة وتماسك كيان مجلس التعاون الخليجى.





وثمن رئيس البرلمان العربى، الجهود المخلصة التى بذلتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، من أجل توفير كافة سبل ومتطلبات النجاح لهذه القمة، مُشيدا فى الوقت ذاته بالمبادرة الإنسانية النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية القمة الخليجية بـ "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، عرفانًا وتقديرًا للجهود المخلصة التى بذلاها، طيب الله ثراهما، فى تعزيز العمل الخليجى والعربى المشترك، والدفاع عن القضايا الخليجية والعربية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن هذه القمة الاستثنائية فى توقيتها وأهميتها، ترجمت تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجى فى تحقيق التضامن والتنمية والازدهار، وعكست فى الوقت ذاته حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وممثلوهم، على المحافظة على كيان مجلس التعاون الخليجى، والارتقاء بدوره فى الحاضر والمستقبل، خدمةً لمصالح شعوبه.

وشدد رئيس البرلمان العربى، على أن المرحلة الحالية التى تمر بها الأمة العربية تحتاج إلى كل جهد يصب فى مصلحة تعزيز العمل الخليجى والعربى المشترك، لتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود العربية فى التصدى لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وتهديدات خارجية، وفى مقدمتها التدخلات الإقليمية الممنهجة فى الشئون الداخلية للدول العربية، وخاصة التدخلات السافرة للنظام الإيرانى، والتهديدات الخطيرة التى تمثلها برامجه الصاروخية والنووية وأجندته التخريبية على الأمن والسلم الإقليمى والدولى.