واشنطن ترصد 7 ملايين دولار من أصول إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب 

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب "الذي ترعاه طهران" من أموال إيرانية صادرتها واشنطن.
واشنطن ترصد 7 ملايين دولار من أصول إيرانية لصالح ضحايا الإرهابأمريكا ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني
وأشارت في بيان لها إلى أن "الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم".
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي بالإنابة ديفيد بيرنز، إن "الأموال المصادرة اليوم كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم".
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