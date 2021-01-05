مستقبل أفضل.. أمير قطر: قمة العلا لحظة فارقة في مسيرة التعاون الخليجي

أكد أمير قطر، تميم بن حمد، أن اليوم كان لحظة فارقة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نجاح قمة العلا التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وعودة العلاقات مع الرباعي العربي.

وقال تميم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".

وأضاف: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

وشارك أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء في القمة الخليجية، وبعث ببرقيتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تميم أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.

وقال تميم بن حمد إن نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقاء في قاعة مرايا بالعلا مع الشيخ تميم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحسب الوكالة السعودية، حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.