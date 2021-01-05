بعد سنوات من المقاطعة .. ماذا قال ولي العهد السعودي لأمير قطر على سلم الطائرة؟

كشفت وسائل إعلام قطرية، اليوم الثلاثاء، عن الحوار القصير الذي دار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، تميم بن حمد، فور نزول الأخير من سلم الطائرة بمدينة العُلا السعودية.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن الأمير محمد بن سلمان قال فور رؤيته تميم: "يالله حيا، يالله حيا، نورت المملكة"، ليرد عليه أمير قطر قائلًا: "بنورك"!.

وبادر ولي العهد السعودي باحتضان أمير قطر بعد ذلك ثم تبادلا حديثًا وديًا بعيدًا عن الكاميرات.

وأكد تميم أن اليوم كان لحظة فارقة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نجاح قمة العلا التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وعودة العلاقات مع الرباعي العربي.