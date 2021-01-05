وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن الأمير محمد بن سلمان قال فور رؤيته تميم: "يالله حيا، يالله حيا، نورت المملكة"، ليرد عليه أمير قطر قائلًا: "بنورك"!.
وبادر ولي العهد السعودي باحتضان أمير قطر بعد ذلك ثم تبادلا حديثًا وديًا بعيدًا عن الكاميرات.
وأكد تميم أن اليوم كان لحظة فارقة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نجاح قمة العلا التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وعودة العلاقات مع الرباعي العربي.
وقال تميم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة".
وأضاف: "أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سنوات من المقاطعة .. ماذا قال ولي العهد السعودي لأمير قطر على سلم الطائرة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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