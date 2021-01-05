أعربت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على "إعلان العُلا"، بمناسبة عقد الدورة 41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إنه "انطلاقا مما يجمع الملك محمد السادس بقادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي".
وأشادت الخارجية المغربية، بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت، وبالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يعرب عن ارتياحه لمخرجات قمة العُلا في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.