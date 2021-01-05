المغرب يعرب عن ارتياحه لمخرجات قمة العُلا في السعودية

أعربت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على "إعلان العُلا"، بمناسبة عقد الدورة 41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إنه "انطلاقا مما يجمع الملك محمد السادس بقادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي".

وأشادت الخارجية المغربية، بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت، وبالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.