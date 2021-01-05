بعد نجاح قمة العلا.. خادم الحرمين يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنَّأه فيه بنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في العلا.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أثنى الأمير نواف خلال الاتصال على حرص الملك سلمان على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العلا.

وأكد أن هذه القمة إنجاز خليجي وعربي، سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي، وتماسكه.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، أمير الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبرًا عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، شارك اليوم الثلاثاء، في اجتماع الدورة الـ41، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الكبير لدور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة.

وقال خلال كلمته اليوم الثلاثاء: "يسرني في هذا المقام أن أرحب بالسيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة مقدرًا الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

وثمن أمير الكويت حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

وأعرب الشيخ نواف عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم قمة (السلطان قابوس والشيخ صباح) على القمة الحالية تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية.