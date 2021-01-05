خرج عن السيطرة.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا لكبح تفشي كورونا

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق شامل لمدة 14 يوما، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سيبدأ الإغلاق الذي وافقت عليه الحكومة، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس المقبل، وسيشمل إغلاق نظام التعليم بأكمله، باستثناء التعليم الخاص.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8368 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 828 في حالة خطيرة.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، قالت في وقت سابق، إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19، ما يجعله الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.

وقالت موديرنا في بيان لها، "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير".