بومبيو يستعجل قبل رحيله في إعادة كوبا إلى قائمة "رعاة الإرهاب"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الخارجية الأميركية تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير.

وقال بومبيو في مقابلة أجرتها معه شبكة "بلومبرغ" التلفزيونية: "نحن لا نستبق أي قرارات، لكن العالم يرى اللمسات الشريرة لكوبا في العديد من الأماكن".

ودان بومبيو دعم كوبا الكبير للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرا أن هافانا تسببت بـ"آلام هائلة" في فينزويلا ذات الاقتصاد المنهار.

وأضاف: "من الملائم تماما أن ننظر في ما إذا كوبا هي بالفعل راعية للإرهاب. وإذا كانت كذلك، فعلى غرار أي دولة أخرى توفر دعما ماديا للإرهابيين، يجب أن تعتبرها راعية للإرهاب، وأن تعامل بما يتناسب مع ذلك السلوك الذي تمارسه".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شطب في العام 2015 كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.