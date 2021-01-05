طريقة طاجن كيك شوكولاته بنكهات شهية حضري طاجن السعادة واحتفلي مع أسرتك

طاجن كيك شوكولاته بالفرن من أفضل أنواع الكيك الذي يصنع بنكهات شهية ومختلفة، فتصنع بالكيك مع قطع الشوكولاته الأوريو أو الأيس كريم، ويطلق عليه طاجن السعادة بالشوكولاته فهو له القدرة على أن يزيل الحزن ويمنحك لحظات من الفرحة، ويعتبر طاجن السعادة رفيق ليلة هادئة بعد تعب يوم شاق وطويل، كما إن تلك الكيك يعمل على تدفق الدم إلى الجسم كله، وما لها من طعم شهي ولذيذ لا يقاوم، ومن اليوم ستتمكني من صنع طاجن كيك شوكولاته السعادة الشهي، الذي تشتهر به أغلب المطاعم ومحلات الحلويات، بأسعار مرتفعة، واستمتعي به مع أسرتك بمعرفة طريقة إعداد طاجن السعادة بالخطوات الأصلية لأكبر الشيفات، ويمكن أن تكون هدية رائعة تريدين أساعد أسرتك بها. مقادير طاجن كيك شوكولاته بطاجن السعادة نحتاج إلى كوب دقيق أبيض منخول. نصف كوب سكر أبيض. ربع كوب زيت. نصف كوب حليب كامل الدسم. 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. ملعقة كبيرة كاكاو خام. مقادير طاجن كيك شوكولاته بطاجن السعادة لعمل صوص شوكولاته 2 كوب شوكولاته خام. نصف كوب حليب. ربع كوب سكر بودر. ملعقة كبيرة زبدة طرية. لعمل بودينج شوكولاته نصف كوب سكر. 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام. عدد 3 كوب من الحليب. ملعقة كبيرة فانيليا. ربع كوب نشا خام. عدد 3 ملاعق كبيرة شوكولاته نوتيلا. ملعقة كبيرة زيت نباتي. قطع شوكولاته أوريو أو توكس. طريقة عمل طاجن كيك شوكولاته نوتيلا طاجن السعادة أولا نبدأ بتحضير الكيك عن طريق وضع الدقيق والكاكاو الخام بعد نخلهم إلى السكر والبيكنج باودر والفانيليا، ويضاف عليهم البيض مع خفقهم جيدا.

ثم يضاف عليه ربع كوب من الزيت النباتي مع الحليب، وتمزج المكونات كلها مع بعضها جيدا، حتى يتكون مزيج متماسك، يوضع في قالب الكيك وتخبز في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 مئوية، وعندما يسخن تدخل الكيك إلى الفرن الساخن.

ويستمر الكيك في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما، ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ويزال عن وجه الكيك المنطقة الجافة منه وتفتت قطع الكيك.

ثم توضع قطع الكيك داخل عدد من الطواجن الصغيرة من الفخار، وتجهزي بعدها صوص الشوكولاته، وضعي الكاكاو مع السكر البودرة والحليب بوعاء على نار متوسطة.

ثم تقلبي كل المكونات وتتركين المزيج حتى يغلي وبعد ذلك يتم رفع القدر من على النار وتضاف له ملعقة من الزبدة وتقلب المكونات جيدا حتى تذوب ويكون صوص جاهز للاستخدام. طريقة عمل طاجن كيك شوكولاته نوتيلا طاجن السعادة

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