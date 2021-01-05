حيلتان جديدتان على واتس اب، أصبح الإنترنت والتطبيقات المتنقلة من أكثر الأشياء التى يتداولها الجميع كبارًا كانوا أو صغار، ومن أهم تلك التطبيقات هو تطبيق واتس أب الذي أصبح لا غنى عنه خلال الفترة الحالية حيث يعتبر من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي وله العديد من المميزات ومن خلاله يتم تداول الفيديو والصور والرسائل ويتم من خلاله معرفة اخبار الأصدقاء في أي مكان، ويدعم التطبيق جميع أجهزة الأندرويد والايفون والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ويقدم واتساب العديد من التحديثات المستمرة للتطبيق حتى ينال رضا وإعجاب الجميع، ويمكن التواصل مع الجميع فى كافة أنحاء العالم، وتطبيق واتس أب أحد التطبيقات المملوكة لفيس بوك، ويستخدم واتس اب على أوسع نطاق في العالم ، وهناك بعض التطويرات الحديثة التي تحل بعض العيوب الخاصة بـ واتس آب.

حيل جديدة سيتم تطبيقها في واتس آب

قامت الشركة المالكة لوتس اب بتطبيق بعض الحيل الجديدة لتطبيق واتس آب، وتلك الحيل التي تقلل من عيوب التطبيق، وتلك الحيل هي: