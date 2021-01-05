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حيلتان جديدتان على واتس اب، أصبح الإنترنت والتطبيقات المتنقلة من أكثر الأشياء التى يتداولها الجميع كبارًا كانوا أو صغار، ومن أهم تلك التطبيقات هو تطبيق واتس أب الذي أصبح لا غنى عنه خلال الفترة الحالية حيث يعتبر من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي وله العديد من المميزات ومن خلاله يتم تداول الفيديو والصور والرسائل ويتم من خلاله معرفة اخبار الأصدقاء في أي مكان، ويدعم التطبيق جميع أجهزة الأندرويد والايفون والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ويقدم واتساب العديد من التحديثات المستمرة للتطبيق حتى ينال رضا وإعجاب الجميع، ويمكن التواصل مع الجميع فى كافة أنحاء العالم، وتطبيق واتس أب أحد التطبيقات المملوكة لفيس بوك، ويستخدم واتس اب على أوسع نطاق في العالم ، وهناك بعض التطويرات الحديثة التي تحل بعض العيوب الخاصة بـ واتس آب.
حيل جديدة سيتم تطبيقها في واتس آب
قامت الشركة المالكة لوتس اب بتطبيق بعض الحيل الجديدة لتطبيق واتس آب، وتلك الحيل التي تقلل من عيوب التطبيق، وتلك الحيل هي:
- الحيلة الأولى: إرسال صور ذات حجم كبير، تلك الخدعة تم اكتشافها قريبا في تطبيق واتس أب من قبل الخبراء ProiezionidiBorsa.it ، حيث يمكن من خلالها اختراق الخوارزميات الغامضة الخاصة بـ واتس أب التي تعمل على ضغط الصور المرسلة عبر واتس أب، والبعض يقع في مشكلة إرسال صور هامة ولكنها ذات حجم كبير ولكن يمكن تجنب الوقوف في مثل تلك المشكلات من خلال استخدام تطبيق iBooks وبعد ذلك يمكن تحديدها من معرض الصور وتحفظ بتنسيق بي دي اف، ومن خلال تلك الطريقة تحفظ الصورة بنفس جودتها.
- الحيلة الثانية: الدردشة الخاصة: الدردشة كثيرًا ما يحتاج الشخص أن يحفظ برسائل لا يود أن يتشاركها مع أحد أو بعض الملاحظات الشخصية ، وقد قامت واتس بتوفير تلك الحيلة الجديدة حيث توفر إمكانية عمل دردشة خاصة من خلال عمل مجموعة على الواتس وقم باضافة شخص واحد فيها، وبعد ذلك قم لازالت من الدردشة، ومنها يمكنك أن تحتفظ بكافة ملاحظاتك الشخصية
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حيلتان جديدتان على واتس اب، أصبح الإنترنت والتطبيقات المتنقلة من أكثر الأشياء التى يتداولها الجميع كبارًا كانوا أو صغار، ومن أهم تلك التطبيقات هو تطبيق واتس أب الذي أصبح لا غنى عنه خلال الفترة الحالية حيث يعتبر من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي وله العديد من المميزات ومن خلاله يتم تداول الفيديو والصور والرسائل ويتم من خلاله معرفة اخبار الأصدقاء في أي مكان، ويدعم التطبيق جميع أجهزة الأندرويد والايفون والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ويقدم واتساب العديد من التحديثات المستمرة للتطبيق حتى ينال رضا وإعجاب الجميع، ويمكن التواصل مع الجميع فى كافة أنحاء العالم، وتطبيق واتس أب أحد التطبيقات المملوكة لفيس بوك، ويستخدم واتس اب على أوسع نطاق في العالم ، وهناك بعض التطويرات الحديثة التي تحل بعض العيوب الخاصة بـ واتس آب.
حيل جديدة سيتم تطبيقها في واتس آب
قامت الشركة المالكة لوتس اب بتطبيق بعض الحيل الجديدة لتطبيق واتس آب، وتلك الحيل التي تقلل من عيوب التطبيق، وتلك الحيل هي:
- الحيلة الأولى: إرسال صور ذات حجم كبير، تلك الخدعة تم اكتشافها قريبا في تطبيق واتس أب من قبل الخبراء ProiezionidiBorsa.it ، حيث يمكن من خلالها اختراق الخوارزميات الغامضة الخاصة بـ واتس أب التي تعمل على ضغط الصور المرسلة عبر واتس أب، والبعض يقع في مشكلة إرسال صور هامة ولكنها ذات حجم كبير ولكن يمكن تجنب الوقوف في مثل تلك المشكلات من خلال استخدام تطبيق iBooks وبعد ذلك يمكن تحديدها من معرض الصور وتحفظ بتنسيق بي دي اف، ومن خلال تلك الطريقة تحفظ الصورة بنفس جودتها.
- الحيلة الثانية: الدردشة الخاصة: الدردشة كثيرًا ما يحتاج الشخص أن يحفظ برسائل لا يود أن يتشاركها مع أحد أو بعض الملاحظات الشخصية ، وقد قامت واتس بتوفير تلك الحيلة الجديدة حيث توفر إمكانية عمل دردشة خاصة من خلال عمل مجموعة على الواتس وقم باضافة شخص واحد فيها، وبعد ذلك قم لازالت من الدردشة، ومنها يمكنك أن تحتفظ بكافة ملاحظاتك الشخصية
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