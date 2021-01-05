تغيير رقم الجوال بنك الراجحي، بنك الراجحي هو بنك من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ويقدم هذا البنك الكثير والعديد من الخدمات المميزة لكافة عملائه وبنك الراجحي له فروع كثيرة ومختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتقريبا عدد الفروع من هذا البنك ٥٧٠ فرع وحصل بنك الراجحي على العديد والكثير من الجوائز منها جائزة أكبر بنك إسلامي في العالم، وجائزة أكبر بنك في قطاع الأفرا في المملكة العربية السعودية وجائزة أفضل مصرف في المملكة العربية السعودية في سنة ٢٠١٧.

طريقة تحديث وتغيير رقم الجوال في بنك الراجحي عن طريق شبكة الإنترنت

يمكن تغيير وتحديث رقم الجوال في بنك الراجحي خارج المملكة العربية السعودية أو داخلها .

يقوم الشخص بالدخول على منصة بنك الراجحي لتغيير رقم الجوال من خلال شبكة الإنترنت.

ثم يقوم الشخص بتسجيل الدخول من خلال المباشر للأفراد ثم يقوم الشخص بإدخال الاسم وكلمة المرور.

ثم يتم إرسال رمز التحقق من البنك في رسالة علي الهاتف المحمول الخاص بهذا الشخص أثناء عملية التسجيل ثم يضع الشخص رمز التحقق في المكان المخصص له في هذه الصفحة وذلك من أجل التأكد من هويتة الشخص .

وبعد ذلك يمكن اختيار تحديث رقم الجوال من صفحة بيانات الحساب في بنك الراجحي ويتم إضافة وكتابة رقم جديد وتأكيده.

وبعد أن عرضنا لكم طريقة تغيير رقم الجوال في بنك الراجحي عبر شبكة الإنترنت نتعرف الآن علي طريقة اخري ونعرضها لكم وهي طريقة تغيير رقم الجوال في بنك الراجحي عن طريقة ماكينة الصراف الآلي وهذه الماكينة تم انتشارها في جميع مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

يتم إدخال البطاقة الائتمانية في ماكينة الصراف الآلي.

ثم يتم اختر قائمة الخيارات الفرعية.

ثم يتم اختر تحديث رقم الجوال أو الهاتف.

ثم قراءة الشروط والأحكام جيدا ثم الضغط علي كلمة موافق.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الجوال الجديد والضغط علي كلمة تأكيد.

وبعد ذلك تمت العملية بنجاح ويتم تغيير رقم الجوال .

تغيير رقم الجوال من خلال ماكينة الصراف الآلي