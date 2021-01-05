إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من رحلة للاحتفال بالعام الجديد في لندن.
وتردد أن الرئيس / 67 عاما/، الذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته إلى أرمينيا، احتفل مع أسرته بالعام الجديد في لندن.
ولم ترد معلومات على الفور بشأن حالته الصحية.
وقد سجلت أرمينيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 مليون نسمة، وتتاخم تركيا وإيران، أكثر من 160 ألف و 500 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2878 حالة وفاة. وقد سجلت اليوم 324 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا في يونيو الماضي.
المصدر: (د ب ا)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.