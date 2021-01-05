تركيا تعلق على نتائج القمة الخليجية والتصالح مع قطر

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، على نتائج القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة العُلا السعودية صباح اليوم.

وقالت الخارجية التركية في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ترحب بالتعبير عن الإرادة لحل الخلاف الخليجي والإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر خلال القمة الخليجية في دورتها الـ 41، التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.

وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يؤدي الاتفاق الموقع بين دول مجلس التعاون ومصر إلى حل نهائي للخلاف.

وقالت الخارجية التركية، إنها أكدت في أكثر من مناسبة على إيلائها أهمية كبيرة للوحدة والتضامن داخل مجلس التعاون الخليجي.

وكان البيان الختامي للقمة الخليجية، أكد عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.