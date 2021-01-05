سوريا تسجل 91 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة السورية، إنها سجلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا 11890 إصابة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وسجلت سوريا 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 741 حالة.
كما أعلنت الوزارة السورية عن شفاء 71 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5686 حالة.
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