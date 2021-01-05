الصحة العالمية تعلق على عدم سماح الصين بدخول مفتشيها لمعرفة أصل كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن شعورها بخيبة أمل كبيرة، إزاء عدم سماح الصين بدخول فريق من المفتشين الدوليين، للتحقيق في أصل فيروس كورونا.

وقال المدير العام للصحة العالمية، أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لقد كنت على اتصال بكبار المسؤولين الصينيين وأوضحت مرة أخرى أن المهمة هي أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وتابع: أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه الأخبار، بالنظر إلى أن عضوين قد بدآ رحلتهما بالفعل وأن آخرين لم يتمكنوا من السفر في اللحظة الأخيرة. لقد تم التأكيد لي أن الصين تسرع الإجراءات لدخول الفريق في أقرب وقت ممكن.

وتحاول الصحة العالمية على مدار الأشهر الماضية، إجبار الصين على إرسال فريق من الخبراء الدوليين ومتخصصين في الأوبئة وصحة الحيوان، للتحقيق في الأصل الحيواني لوباء فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله إلى البشر لأول مرة.

ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية أو الصين حتى الآن موعد انطلاق تلك المهمة، فيما ألمحت الصحة العالمية إلى أنها ستتم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في إفادة يوم الثلاثاء، إن المشكلة تكمن في نقص تصاريح التأشيرات، مشددا على أن تيدروس أوضح خلال مناقشاته مع المسؤولين الصينيين "الطبيعة الحرجة للغاية لهذا الأمر".

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين، أواخر عام 2019، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.