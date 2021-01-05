الآن نتائج الشهادة الإعدادية الليبية عبر موقع imtihanat.com

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محمد سياف - ابو ظبي - إعتمدت وزارة التعليم الليبية عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح 62.44 % وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة ظهر اليوم حضره وزير التعليم الليبي وعدد من مسؤولي الوزارة في حضور وسائل الإعلام.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة المتقدمين لإمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي كان 99222 نجح منهم 61943 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الباقون 37267 طالب.

وأشارت الوزارة في بيان لها نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية الليبية بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية أن 25042 طالب حصلوا علي تقدير إمتياز، بينما حصل 23805 علي تقدير جيد جدًا، فيما حصل 11925 طالب علي تقدير جيد، وقد حصل 1711 طالب علي تقدير مقبول.

نتائج الشهادة الإعدادية

ننشر لكم خطوات الإستعلام عن نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019 / 2020 في دولة ليبيا تعرف علي نتيجتك عبر الرابط المرفق.

الدخول علي رابط وزارة التربية الليبية. imtihanat.com

إدخال رقم الجلوس

إدخال رقم القيد

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وفي حال تعذر أي طالب في الحصول علي نتائج الشهادة الإعدادية الليبية، يمكنكم ترك تعليق متضمن “رقم الجلوس، رقم القيد” أسفل هذة الصفحة وسيقوم محرري الموقع بالرد عليكم بالنتائج فورًا. مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق.