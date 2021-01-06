رابط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 بوابة مصر الرقمية

رابط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 هو ما كشفت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا للفئات الأكثر استحقاقا. من بين هذه الفئات المطلقات والأرامل والعمالة الغير منتظمة، ويبدأ جمع البيانات مطلع يناير 2021. يقدم موقع ثقفني الإخباري خطوات اضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد من خلال بوابة الحكومة المصرية.

كما حددت وزارة التموين المصرية شروط اضافة المواليد ٢٠٢١ للفئات الأكثر احتياجا. وتتمثل أبرز شروط اضافة مواليد جدد على بطاقة التموين في أن يكون المضاف الجديد إلى بطاقة التموين مصري الجنسية، من أقارب صاحب البطاقة التموينية من الدرجة الأولى. وجاء أهم شرط لإضافة المواليد ممثلا في: أن يكون صاحبة البطاقة التمونية من المستحقين للدعم.

رابط اضافة المواليد عبر موقع دعم مصر

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية تجربة جديدة للمواطنين من خلال اضافة مواليد جدد عبر مصر الرقمية بتطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة مصر الرقمية.

قم بالضغط على ضم أفراد أسرتي.

ثم اختر أبدأ الخدمة.

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة.

يظهر أمامك بيانات البطاقة التمونية، وتشمل عدد الأفراد والمحافظة والإدارة.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

اختر الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين، بشرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى.

قم باختيار تسجيل أرقام الرقم القومي.

تظهر أمامك صفحة تقديم طلب اضافة مواليد جدد.

قم بالضغط عليها ليتم تسجيل طلب لدى الإدارة التموينية التابع لها.

قم بالضغط على تتبع طلب لمعرفة نتيجة الطلب.

الفئات الممنوعة من إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية ٢٠٢١

كما أشارت وزارة التموين إلى أن قرار إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يشمل الفئات الأكثر احتياجا فقط. وبذلك فإن المستفيدين من قرار الوزير بإضافة المواليد يشمل كلا من:

المستحقون معاشات الضمان الإجتماعي.

المستحقون معاش تكافل وكرامة.

الأرامل والمطلقات.

المرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

عمال التراحيل.

العمالة الموسمية.

الباعة الجائلين.

كما أشار إلى أن الفئات ما دون المدرجة في قرار الوزير للفئة الأكثر احتياج ستنتظر حتى وجود بند جديد في الموازنة المالية الجديد المقرر لها العرض في يونيو القادم. أما في الوقت الحالي فإن المسموح به هو الفئات الأكثر احتياجا، والسموح لها إضافة مواليد جدد.

شروط إضافة المواليد ٢٠٢١

جاءت أهم شروط اضافة مواليد جدد على بطاقة التموين ٢٠٢١ كالتالي:

عدم وصول عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين إلى ٤ أفراد.

أن تكون ضمن الفئات الأولى المستحقة للرعاية وهي: أصحاب معاشات تكافل وكرامة. الأرامل والمطلقات. أصحاب الأمراض المزمنة.

وبذلك يتضمن القرار عدم إضافة أكثر من طفلين من الأبناء على بطاقة التموين.

كما أشار رئيس اتحاد تموين القاهرة إلى أن قرار إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين يتضمن مبدأ تنظيم الإنجاب وعدم إنجاب أكثر من طفلين. خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد زيادة سكانية تعيق التنمية، مضيفا إلى أن حرمان الطفل الثالث من الدعم في بطاقات التموين الجديدة، والبقاء بصرف دعم البطاقات القديمة يخل مبدأ المساواة بين المواطنين.

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