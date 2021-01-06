الحريرى عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، على عرقلة تشكيل الحكومة، معتبرا أن المشكلة داخلية وتكمن فى التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية.





وفى بيان صدر عن مكتبه الإعلامى، قال الحريرى بحسب "روسيا اليوم": "المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهى داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، وتقضى على أى أمل بمعالجة الأزمة بدء من وقف الانهيار وصولا إلى إعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ".

وأضاف: "يعود تكتل (لبنان القوى) إلى سياسته المفضلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التى يصطنعها عن سابق تصور وتصميم، وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل".

وتابع: "فات التكتل ورئيسه أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه، وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح، وهى تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها".