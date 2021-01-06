مُشجعة وتحقق الازدهار.. أول تعليق أمريكي على نجاح القمة الخليجية

رحّبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بالتقدّم الذي تحقق في القمة الخليجية التي احتضنتها مدينة العلا السعودية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدت الخارجية الأمريكية أن هذا التقدم مشجّع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.
وأضافت أن الخليج الموحد سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه، معربة عن ترحيبها باستعادة التعاون بين دول مجلس التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الخليجية الكاملة أمر حتمي لمواجهة التهديدات.
واحتضنت مدينة العلا السعودية، أمس الثلاثاء، القمة الخليجية، والتي خرجت بإعلان عودة العلاقات الكاملة بين دول الرباعي العربي وقطر.
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