اسكتلندا ترفض استقبال ترامب للعب الجولف بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ليست لديها نية لاستقبال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للعب الجولف، بسبب قيود كورونا المفروضة في بلادها.
وقالت ستورجيون إنها ليس لديها فكرة عن خطط سفر ترامب، مشددة على أن قواعد الإغلاق في البلاد التي تمنع دخول معظم الزوار تنطبق أيضا عليه.
وأضافت: "لا نسمح بالدخول إلى اسكتلندا دون هدف أساسي في الوقت الحالي، وهذا ينطبق على ترامب تماما كما ينطبق على أي شخص آخر".
وذكرت صحيفة "صندي بوست" أن ترامب يخطط لزيارة اسكتلندا على متن طائرة عسكرية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "هذا الأنباء ليست دقيقة. الرئيس ترامب لا يخطط للسفر إلى اسكتلندا".
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