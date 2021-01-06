لأول مرة منذ 5 سنوات.. زعيم كوريا الشمالية يفتتح مؤتمرًا للحزب الحاكم

لأول مرة منذ 5 سنوات، انطلقت أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية إقرار الخطط الاقتصادية والسياسة الجديدة للبلاد تجاه العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتُتح في بيونج يانج.

ويأتي الاجتماع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية قبل أيام قليلة من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا، بينما وصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود.

وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة "فرانس برس" استعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون النجاحات التي حققها الحزب والشعب خلال الفترة الماضية.

كما تطرق كيم جونج أون للأخطاء التي ظهرت خلال تنفيذ استراتيجية الحكم على مدار الخمس سنوات الماضية.

ويعد ذلك الاجتماع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية الأول منذ 5 سنوات، والثامن فقط في تاريخ البلاد، ويعلن خلاله الزعيم الاستراتيجية السياسية للبلاد والرؤية الاقتصادية وغيره من القرارات الهامة.