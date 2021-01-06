بيان قطري عاجل بشأن قمة العلا

رحّبت دولة قطر بـ"بيان العلا" الذي أعلن على هامش القمة الخليجية الـ41 التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن اللقاء يأتي "في لحظة حاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخًا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".

وقالت الوزارة القطرية إن بيان العلا يأتي مكملا للجهود الرامية والصادقة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله والتي استكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتابع البيان "كما لا يفوتنا أن نثمن أيضًا جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر".

وأوضحت أن "وحدة الصف الخليجي لطالما كانت أولوية لدولة قطر وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة، وتتطلع قطر إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار".

ووقع المشاركون في القمة الخليجية بالسعودية على بيان العلا، الذي أكد عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.