ترامب يلقي خطاباً أمام المتظاهرين في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه سيلقي خطابًا اليوم الأربعاء، أمام أنصاره في واشنطن، داعيًا الأمريكيين للاحتشاد.
وأوضح ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر أن واشنطن مليئة بالناس الذين لا يريدون الاعتراف بسرقة الانتخابات من قبل الديمقراطيين، على حد قوله.
وشجّع ترامب أنصاره على التجمع في واشنطن يوم الأربعاء، بينما يعقد الكونجرس اجتماعًا حاسمًا لإقرار فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأعلن أكثر من 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رفضهم مصادقة الكونجرس في 6 يناير الجاري، على نتائج انتخابات الرئاسة وفوز بايدن.
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