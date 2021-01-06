ترامب يوقع أمرًا بحظر 8 تطبيقات صينية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة بما في ذلك تطبيق Alipay التابع لشركة Ant Group والتي تتبع الملياردير الصيني جاك ما مؤسس شركة "علي بابا" الشهيرة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق باختفاء جاك ما أحد أغنى رجال الأعمال في الصين ومؤسس شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، وذلك عب مطالبته بإصلاح اقتصادي في بلاده.

وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة الأمريكية أن ترامب سيتخذ إجراءات ضد شركات البرامج الإلكترونية الصينية التي يعتبرها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.