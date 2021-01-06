إيداع المساعدات المقطوعة للمتقدمين يعتمد على مراجعة وزارة الموارد البشرية ١٤٤٢

إيداع المساعدات المقطوعة للمتقدمين يحتاج إلى تطابق شروط الاستحقاق لصرفها لهم ويتطلب إطلاع ومراجعة وزارة العمل بالمملكة المعروف باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فيحتاج صرف المساعدات المقطوعة إلى بعض الوقت لكي يتم دراسة كافة الحالات المتقدمة لطلب دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يصل مقطوعة الضمان الاجتماعي لمن يستحق من السعوديين والسعوديات المتقدمين لها وليس حصولك عليها في عام سابق لا يمكن الحصول عليها مرة أخرى بل يستطيع المستفيد من المساعدات المقطوعة التقديم عليها عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة كما وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية منها خدمة الاستعلام على طلب المساعدات المقطوعة ومعرفة الأخبار عنها وذلك من خلال رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين منها وموعد إيداعها في حسلب المستفيد منها في المملكة العربية السعودية

شروط استحقاق إيداع المساعدات المقطوعة للمتقدمين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

تصرف المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية بعد تطبيق الشروط والاحكام لابد من معرفتها من أجل الموافقة على صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية عام ١٤٤٢

يشترط الحصول عليها مواطن سعودي أو مواطنة سعودية الجنسية من السكان الأصليين

تقديم طلب المساعدات المقطوعة لمن عمره 35 عام فأكثر

يتم الموافقة على الأرملة والمطلقة وكل النساء التي ليس لهم عائل أو دخل في المملكة

تصرف للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري من الرجال والنساء

الحد الأقصى 2000 ريال كدخل للأسرة عند التقديم عليها من أجل الحصول على الموافقة

غير مسموح أن يتقدم أليها من له سجل تجاري أو دخل شهر ثابت في السعودية

على كل متقدم لطلب صرف المساعدات المقطوعة متابعة الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة والاستعلام عنها عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

بعد تسجيل الدخول يتم طلب من الخدمات الإلكترونية طلب الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية

تسجيل البيانات اللازمة لطلب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب عام ١٤٤٢ هجرباً

الضغط على خدمة الاستعلام ثم يظهر أخر نتيجة عن المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية

رابط وطريقة الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة عام ١٤٤٢ بإستخدام رقم الطلب