رئيسة وزراء اسكتلندا: ترامب غير مرحب به فى بلادنا فى ظل الإغلاق

ووفقا لصحيفة "صنداى بوست" الاسكتلندية، فإن ستورجن قالت خلال مؤتمر صحفى: "ليست لدى فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب"، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه فى المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".
وأضافت بحسب "سبوتنيك": "لكن فى الوقت الحالى لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية" بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ يوم الإثنين.
وتابعت "ستورجن": إن هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أى شخص آخر.. والمجيء للعب الجولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا.
وأكدت الصحيفة أن مطار بريستويك فى شرق اسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأمريكى ستصل، فى 19 يناير، فى اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطى جو بايدن.
وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف فى هذا المطار للطائرات العسكرية الأمريكية، التى قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية فى منتجع ترامب تورنبيرى، وهو واحد من منتجعين يملكهما ترامب فى اسكتلندا.
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