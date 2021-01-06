الفيضانات تقتل 3 أشخاص وتصيب 10 آخرين فى بوليفيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه وفقا لتقارير طبية، فإن حوالى 10 أشخاص تلقوا علاجا بالمستشفيات إثر انخفاض درجة حرارة أجسادهم فى أعقاب الفيضان فى أحد أجزاء مدينة سوكرى. وعلى صعيد متصل، قال أوزفالدو روجاس، مدير الاستجابة للطورائ بمدينة "سوكرى"، فى تصريحات له، إن حبات البرد التى صاحبت سقوط الأمطار سدت مصارف المياه.

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