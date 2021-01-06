إغلاق مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا بجولة إعادة تحسم مصير مجلس الشيوخ

أغلقت مراكز الاقترع في ولاية جورجيا الأمريكية أبوابها، بعد تصويت الأمريكيين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشيوخ. ويخوض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف. وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للتصوييت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن أنصاره على الخطوة ذاتها. إذا فاز الديموقراطيون بالمقعدين عن ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ سيسيطرون لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

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