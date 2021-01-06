ضربة جديدة موجعة لـ ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكى، أن القاضى مارك كوهين بمحكمة المنطقة الشمالية فى جورجيا، رفض طلب ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات فى الولاية.

وأكد القاضى أن التدخل فى نتائج الانتخابات انتهى بالفعل، وخضعت الأصوات للتدقيق وتمت المصادقة عليها من قبل جهات عدة، لافتا إلى أن الرئيس ترامب يطلب قرارا غير مسبوق من شأنه أن يحرم ملايين الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم من حقهم.

جدير بالذكر، أنه لا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطى جو بايدن .. ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس بشكل كامل اليوم الأربعاء، لإقرار فوز بايدن رسميا.