محكمة أمريكية توجه ضربة جديدة لـ ترامب

رفض قاضٍ فيدرالي جهود حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية جورجيا.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن القاضي مارك كوهين بمحكمة المنطقة الشمالية في جورجيا، رفض طلب ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في الولاية.

وأوضح القاضي في قراره أن التدخل في نتائج الانتخابات انتهى بالفعل، وخضعت الأصوات للتدقيق وتم المصادقة عليها من قبل جهات عدة.

وقال إن الرئيس ترامب يطلب قرارا غير مسبوق من شأنه أن يحرم ملايين الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم من حقهم.

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس بشكل كامل اليوم الأربعاء، لإقرار فوز بايدن رسميا.