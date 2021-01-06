توتنهام يقترب من معانقة أول لقب منذ 13 عاما

بلغ توتنهام المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ليصبح على بعد فوز واحد من معانقة أول لقب منذ 13 عامًا، بانتصاره الثلاثاء على ضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى بنتيجة 2-صفر في نصف النهائي.

ويدين سبير بالفوز للفرنسي موسا سيسوكو (12) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (70).

وحقق توتنهام آخر ألقابه في عام 2008 حين توج بكأس الرابطة بالذات بفوزه في النهائي على جاره اللندني الآخر تشلسي 2-1.

وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة صعبة في النهائي الذي سيخوض غماره للمرة التاسعة في تاريخه (فاز بأربعة وخسر مثلها آخرها عام 2015 أمام تشلسي)، كونه سيواجه أحد قطبي مانشستر، سيتي أو يونايتد اللذين يلتقيان الأربعاء.

وكان اللافت إشراك مورينيو تشكيلة أساسية كاملة في ثاني مسابقات الكأس من حيث الأهمية بعد كأس إنجلترا، لاسيما في ظل الجدول المزدحم للمباريات، حيث أبقى على الثنائي المتألق هاري كاين وسون هيونغ-مين.

فيما شارك البرازيلي لوكاس مورا وسيسوكو أساسيين بدلا من هاري وينكس والهولندي ستفين برغفين اللذين بدآ خلال الفوز 3-صفر على ليدز يونايتد في الدوري السبت، بينما أجرى ثلاثة تبديلات في الخط الخلفي، حيث شارك الأرجنتيني سيرخيو ريغيلون أساسيًا للمرة الأولى بعد خرقه البروتوكول الصحي.

وأدان توتنهام، السبت، خرق لاعبيه الأرجنتينيين إريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو وريغيلون البروتوكولات الصحية.