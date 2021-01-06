قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية قفزة حادة في وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، بأكثر من 3900 حالة جديدة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 20.8 مليون حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 353 ألف حالة.

فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ85.5 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات الجامعة.