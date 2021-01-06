وسائل إعلام أمريكية: تقدم مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بجورجيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتقدم مرشحي الحزب الديمقراطي في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وبحسب استطلاع شبكة "ان بي آر" بعد فرز 50% من الأصوات، فإن المرشحين الديمقراطيين يتقدمان بحصولهم على أكثر من 53% من الأصوات.

ويخوض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للتصويت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن أنصاره على الخطوة ذاتها.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين عن ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ سيسيطرون لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.