جورج بوش يعلن حضوره حفل تنصيب بايدن

قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حسبما أكد متحدث باسمه.
ومن المقرر أن يحضر بوش الذي ترك منصبه في 2009، حفل تنصيب بايدن بحضور زوجته لورا، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وسيتم عقد حفل تنصيب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس في 20 يناير الجاري.
ورجحت تقارير أمريكية أن يغيب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن حفل تنصيب الديمقراطي بايدن، حيث لايزال الأول يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر.
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