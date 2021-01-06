جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع روسيا اليوم، كانت آخر إحصائية تؤكد أن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فى حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.
وعلى صعيد متصل .. أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.
وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و873 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2782 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الجزائرية : 21 ولاية سجلت صفر إصابات بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.