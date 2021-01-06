الصحة الجزائرية : 21 ولاية سجلت صفر إصابات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع روسيا اليوم، كانت آخر إحصائية تؤكد أن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فى حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وعلى صعيد متصل .. أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و873 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2782 حالة وفاة.