الدفاع الفرنسية تعلن استهداف عشرات الإرهابيين وسط مالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة فرانس برس، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية تصفية عشرات الإرهابيين بعد تعقب مجموعتهم لعدة أيام.

وأكد متحدث عسكرى لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن التقارير المتعلقة بحفل الزفاف لا تتطابق مع الملاحظات التى تم جمعها، مشيرًا إلى أنه من الصعب تأكيد تقارير مماثلة فى منطقة نائية يعتقد بوجود نشط لعدد كبير من الإرهابيين بها.

وكانت قد أعلنت جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين فى شرق مالى، بوضع عبوة ناسفة على طريق عربتهما.