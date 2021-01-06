استطلاع : انقسام بين الناخبين فى جورجيا لتحديد زعيم مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهر الاستطلاع الذى أجراه مركز إديسون للأبحاث، أن ما يقرب من نصف الناخبين يؤيدون احتفاظ الحزب الجمهورى بالسيطرة، فيما يفضل النصف الآخر بأن تكون الأغلبية فى المجلس للديمقراطيين.

وأظهر الاستطلاع أن نصف ناخبى مجلس الشيوخ الأمريكى تقريبًا، صوتوا للرئيس دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية، فيما أعطى النصف الثانى أصواته لمنافسه جو بايدن.