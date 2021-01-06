بعد فرز 76% من الأصوات.. تقدم الجمهوريين في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا

أحرز مرشحو الحزب الجمهوري تقدمًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بتقدم الجمهوريين في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا بعد فرز أكثر من 76% من إجمالي الأصوات.

ويخوض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للتصوييت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن أنصاره على الخطوة ذاتها.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين عن ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ سيسيطرون لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على 52 مقعدا من أصل 100، وإذا فاز الديمقراطيون سينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي، ما يسمح لنائبة الرئيس الديمقراطي المنتخبة، كامالا هاريس بالتصويت الفاصل.