زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الاقتصادية فى كل القطاعات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قال كيم جونج أون، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حزب العمال" الحاكم، إن بلاده حققت انتصارا وصفه بـ"المعجزة" إذ عززت قوتها العالمية ومكانتها منذ الاجتماع الأخير.
وأوضح كيم جونج أون، أن الخطة الاقتصادية الخمسية التى تم إقرارها عام 2016 قد فشل تحقيقها، مشددًا على ضرورة تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها، لمواجهة التحديات التى تقف حجر عثرة أمام تقدمها.
وأضاف: "كان من المقرر تنفيذ الاستراتيجية العام الماضى، لكنها فشلت بشكل كبير فى تحقيق الأهداف فى كل القطاعات تقريبا".
وأثنى الزعيم الكورى الشمالى على العاملين فى الحزب لضمان أوضاع مستقرة ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم تغلبوا على الصعوبات وسط أزمة صحية غير مسبوقة على مستوى العالم.
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