انتقاما لـ مقتل قاسم سليمانى .. مطارات نيويورك تتلقى رسالة تهديد صوتية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشبكة، حسبما نشرت وكالة سكاى نيوز عربية، إن الرسالة الصوتية مفادها أن طائرة مدنية ستصطدم بمبنى الكونجرس الأميركى اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد جلسة الكونجرس، للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى السابق قاسم سليمانى العام الماضى.

مقتل قاسم سليمانى

وأضافت "سى بى إس"، أنه جرى إبلاغ قادة البنتاجون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث، لافتة إلى أن التسجيل الصوتى مصمم ومُهندَس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أى مشتبه فيه، فيما تجرى السلطات تحقيقات واسعة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالى"إف بى آى"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات فى عدد من أبراج المراقبة فى مطارات نيويورك.