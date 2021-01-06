صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يستقبل 2021 في وضع أقوى

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي استقبل العام الجديد 2021 أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن القفز في الإصابات بفيروس كورونا يلقي بظلاله على التوقعات.

وذكرت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد".

وأضافت "لكننا نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي."

ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي نهاية يناير الحالي، وفقا لوكالة "رويترز".

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن ينكمش الناتج العالمي 4.4% في 2020، قبل نمو 5.2% في 2021.