لماذا تنشر أميركا 90 طيارا وسط رومانيا؟

نشرت القوات الجوية الأميركية نحو 90 طيارا وعددا غير محدد من الطائرات بدون طيار في قاعدة بوسط رومانيا، ما يعزز وجودها العسكري في المنطقة حيث يسود حلفاءها مخاوف من أن روسيا تحاول استعراض قوة جيشها.

وصرحت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء بأن انتشار القوات الأميركية في قاعدة كامبيا تورزي الجوية التابعة لها سيكون "لبضعة أشهر" لتنفيذ مهام جمع المعلومات والمراقبة والبحث لدعم عمليات حلف الناتو.

وقال قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية في إفريقيا الجنرال جيف هاريغيان، في بيان "إن التمركز الأمامي والجاهز لطائرات إم كيو-9 ريبر (طائرات بدون طيار) الخاصة بنا في هذا الموقع الاستراتيجي الرئيسي يطمئن حلفاءنا بينما يرسل أيضًا رسالة إلى خصومنا، بأنه يمكننا الرد بسرعة على أي تهديد ناشئ".

وذكر البيان أن طائرات ريبر ستعزز قدرات المراقبة والاستطلاع في منطقة البحر الأسود، حيث اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتظام باعتراض طائراتها العسكرية بشكل خطير وفي حوادث أخرى تسببت في اندلاع التوترات. ووفقا للبيان فإن هذا الانتشار تم بالتنسيق الكامل مع الحكومة الرومانية.

وأضاف البيان الأميركي أن الولايات المتحدة ورومانيا تتمتعان بعلاقة عسكرية وثيقة باعتبارهما حليفتين في الناتو وتتعاونان في العديد من قضايا الأمن الإقليمي.

وجاء فيع أن الوجود الأمامي للطائرة إم كيو-9 الذي تم تمكينه من خلال هذا النشر يوضح التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار أوروبا ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين الآخرين.

وتشترك رومانيا العضو في الناتو في حدود على البحر الأسود مع روسيا، وقد قامت موسكو مؤخرا بتسليح جارتها صربيا بطائرات عسكرية ودبابات وعربات مدرعة أخرى.