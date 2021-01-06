ميركل لمواطنى ألمانيا: استعدوا لفترة عصيبة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أجرت ميركل عدة مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا فى ألمانيا.

وشددت بعد تلك المشاورات، على ضرورة مشاركة شخص واحد فقط فى لقاءات خاصة وذلك من أجل الحد من انتشار وباء "كوفيد 19".

وفى سياق متصل، أكدت المستشارة الألمانية أن هناك أملًا مع اللقاحات التى تم تطويرها مؤخرًا، قائلًة: "هناك أفق مستقبلى لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوفرة حاليا".

وأعلنت ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالى، فى محاولة السيطرة على الجائحة.