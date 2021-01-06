الاحتفال بـ اليوم العالمى ليتامى الحروب

جدة - نرمين السيد - ويعود هذا الإعلان إلى المنظمة الفرنسية "نجدة الأطفال المحرومين" SOS، وهى منظمة انسانية غير حكومية تهتم فى أحوال الأطفال، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية من جميع أشكال الإساءة، ومقرها الرئيس فى باريس عاصمة فرنسا.
اليوم العالمى ليتامى الحروب
ويشكل هذا اليوم العالمى اعترافا دوليا بمِحَن المجموعات المستضعفة، وتقديم المساعدة والوقاية والحماية للأطفال على وجه الخصوص، من كل أشكال الإساءة والاعتداء من ناحية المعاملة أو الإهمال، وصون حقوقهم استناداً للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
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